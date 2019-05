«Ciao “Raffa” non ti dimenticheremo»

Dolore a Treviglio per la morte di Gabriele Tutti i suoi familiari e amici hanno pregato per giorni che riuscisse a sopravvivere. I funerali di Gabriele Raffa, morto a 15 anni investito mentre era in bici, saranno probabilmente lunedì.

Gabriele Raffa, il giovane di 15 anni di Treviglio investito in paese da un’auto guidata da un 27enne domenica pomeriggio mentre era in sella alla sua bicicletta, non ce l’ha fatta. Il ragazzo è morto giovedì all’ospedale Niguarda di Milano dove, subito dopo l’incidente, era stato trasportato in elisoccorso in fin di vita. La famiglia ha acconsentito al prelievo degli organi e i funerali si terranno probabilmente lunedì nella chiesa parrocchiale San Pietro, nella zona nord di Treviglio.

Nel dolore si stringono i compagni della squadra Under 15 dell’Asd Pallanuoto Treviglio di cui era portiere. «Forza vita mia, vinci questa partita, la più importante della nostra vita - scriveva la madre sul suo profilo Facebook invitando tutti a pregare per il figlio -. Siamo tutti con te grandissimo campione. Tutti pregano per te, vinci per me, non lasciarmi. Lotta campione».

Sull’incidente ora la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale a carico del ventisettenne che dopo l’investimento era apparso visibilmente sconvolto affermando più volte di non aver visto il ciclista e di esserselo trovato di fronte all’ultimo momento. Nel frattempo, sui Social, grande sgomento e dolore per la perdita di «Raffa», il soprannome del ragazzo, oltre che il suo cognome.

© RIPRODUZIONE RISERVATA