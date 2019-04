Condanna per guida in stato di ebbrezza

Ai domiciliari un operaio 47enne È stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Treviglio a Caravaggio per una condanna definitiva per guida in stato di ebbrezza alcolica per fatti commessi a Treviglio e risalenti al 2010.

Un operaio 47enne italiano ha ricevuto la notifica da parte dei carabinieri della Stazione di Caravaggio di un ordine di detenzione domiciliare dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza di condanna emessa a suo carico dal Tribunale di Bergamo. Si tratta di 40 giorni di arresto che l’italiano dovrà scontare in regime di detenzione domiciliare, oltre al pagamento di un’ammenda di quasi 1.000 euro.

Disposta anche la sospensione ulteriore della patente di guida per 8 mesi, come sanzione accessoria penale, oltre al periodo di sospensione già scontato su disposizione dell’autorità amministrativa. Dopo infatti il rigetto dell’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali è stata disposta la misura restrittiva nei confronti del 47enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA