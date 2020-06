Controlli in parchi e piazze di Treviglio

Multati 15 minori per consumo di alcol La Polizia Locale di Treviglio ha effettuato una serie di controlli che hanno portato all’individuazione e alla sanzione di quindici minori che consumavano alcol.

Nei giorni scorsi si sono intensificati i controlli notturni della Polizia Locale con particolare riferimento ai parchi della città e al rispetto dell’ordinanza del Sindaco relativa al divieto di vendita di bevande in contenitori di vetro e al divieto di bere alcolici per i minori nelle aree pubbliche cittadine.

L’ordinanza e il potenziamento dei controlli sono stati anche oggetto in settimana di un confronto positivo e costruttivo tra Amministrazione, Polizia Locale, Associazione commercianti e gestori dei locali più frequentati della sera.

«Lo sforzo è sempre stato massimo, ma al termine del lockdown abbiamo registrato un aumento di inciviltà con abbandono di rifiuti e generi vari, assembramenti, qualche danneggiamento e un generale utilizzo di alcolici tra i minori che non possiamo tollerare — sottolinea il Sindaco Juri Imeri — Treviglio è diventata una città viva e che attira molti giovani anche grazie ai locali presenti, ma nel rispetto di tutti — e anche a tutela degli esercenti — era opportuno dare un segnale: divertimento e giovani sono ben accetti a Treviglio, ma sempre rispettando le regole».

Venerdì e sabato sera la Polizia Locale ha quindi messo in campo due pattuglie, presidiando le zone più frequentate e i parchi di tutta la città per prevenire assembramenti e abbandono di rifiuti.

Nel parco di Largo Caprera, grazie anche all’ausilio del nuovo sistema di videosorveglianza, nella notte di venerdì sono stati comminati quattro verbali a minori per consumo di alcool. Nella stessa serata le sanzioni hanno interessato anche due esercizi pubblici per vendita di bottiglie di vetro.

Controlli intensi anche nella giornata di sabato dove, nei giardini di via Sante Capitanio e Gerosa, sono stati comminati tre verbali per abbandono di rifiuti e quattro verbali a minori per consumo di alcool. Nel parco tra via Colleoni e via Tiragallo, sempre grazie all’aiuto delle telecamere, è stato fermato un minore per detenzione di sostanze stupefacenti e un altro, anch’esso minorenne, per consumo di alcool. Un altro ragazzo minorenne è stato sanzionato per consumo di alcool in piazza Garibaldi.

«Continueremo a presidiare pubblici esercizi, piazze, parchi e giardini - aggiunge il Sindaco - perché vogliamo che la città sia vivibile per tutti: per chi la frequenta, per chi ci vive e per chi usa i tanti parchi e giardini della città. E da questo punto di vista abbiamo anche potenziato le azioni di pulizie e decoro urbano. Puntiamo sul senso civico e sulla collaborazione ma, dove mancano, è giusto intervenire. Sperando sia da monito per tutti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA