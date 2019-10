Controlli sul servizio degli scuolabus

con alcoltest e verifiche sui mezzi Gli ultimi questa mattina. Nel corso delle operazioni non sono state rilevate irregolarità o infrazioni al Codice della strada.

Nella mattinata di oggi, venerdì 18 ottobre, i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno eseguito l’ultimo di una serie di servizi finalizzati alla salvaguardia e al rispetto delle norme di sicurezza applicate al servizio di trasporto pubblico degli studenti. L’inizio dei controlli a Treviglio, tra l’altro previsti dalla medesima campagna estesa all’intera Provincia dal superiore Comando Provinciale dei carabinieri di Bergamo, è coinciso con l’apertura del nuovo anno scolastico.

Dall’8 settembre ad oggi, infatti, in più e mirati servizi, sono stati controllati ben 35 scuolabus su cui erano trasportati studenti, con particolare interesse alla fascia oraria mattutino-pomeridiana e in riferimento alle aree di scambio delle autolinee, in prossimità delle stazioni ferroviarie di Treviglio e dei diversi istituti scolastici della città. Il fulcro dei controlli ha riguardato la verifica dell’idoneità alla guida da parte dei conducenti dei mezzi, tutti sottoposti a pre-test per l’accertamento del tasso alcolemico e il controllo per l’efficienza degli autobus, la prescritta revisione periodica, la presenza a bordo di tutti i dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente (come per esempio i martelletti frangi vetro, gli estintori e la cassetta di pronto soccorso), nonché il rispetto della capacità di carico relativa ai passeggeri trasportati e la copertura assicurativa di responsabilità civile.

Nel corso delle operazioni non sono state rilevate irregolarità o infrazioni al Codice della strada. Le attività di controllo proseguiranno per tutto l’anno scolastico al fine di assicurare la massima sicurezza per i fruitori del servizio.

