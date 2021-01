Coppia di anziani investiti a Romano

Naso rotto e traumi alle gambe, in ospedale L’incidente si è verificato in via Dante Alighieri verso le 20.15.

Il buio e soprattutto la nebbia tra le cause dell’investimento avvenuto nella serata di lunedì 18 gennaio in via Dante Alighieri a Romano di Lombardia. La coppia di anziani di 79 e 82 anni stava attraversando la strada quando un’auto guidata da un 23enne li ha urtati facendoli cadere a terra.

Un grosso spavento, ma fortunatamente conseguenze non gravi, naso rotto e qualche trauma alle gambe, per i due che sono stati comunque trasportati in ospedale a Treviglio in codice giallo per essere medicate.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Romano di Lombardia.

