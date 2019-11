(Foto by Cesni)

Cosa ci sarà al posto dello Studio Zeta?

Un polo commerciale: cantieri al via La musica cambia. Sta per decollare a Caravaggio la costruzione del complesso commerciale che sorgerà al posto dell’ex storica discoteca Studio Zeta (e ex sede di Radio Zeta) demolita da poco.

A dicembre il Comune rilascerà il permesso di costruzione per il primo dei sette edifici previsti in quest’area dalla posizione altamente strategica: lungo la ex statale 11 che, grazie ai collegamenti con l’autostrada Brebemi-A35 attraverso i caselli di Treviglio e Caravaggio, sta attirando lungo il suo tracciato un numero crescente di attività, soprattutto del settore della media-grande distribuzione.

Nel nuovo complesso commerciale di Caravaggio troveranno spazio varie attività: uffici e società di servizi, negozi di abbigliamento e ristoranti, concessionarie automobilistiche e «food store». Sulle marchi è ancora mantenuto il riserbo: «Abbiamo affidato la selezione - afferma Giorgio Rigamonti, commercialista curatore degli interessi della proprietà - ad una società specializzata. Posso solo dire che le richieste sono numerose visto l’importanza della zona in cui andremo a costruire».

