Covo, i carabinieri vogliono identificarlo

Immigrato cerca di fuggire: arrestato Nel pomeriggio di domenica 10 novembre. L’uomo, un marocchino di 35 anni, è accusato di lesioni, resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale.

I carabinieri hanno arrestato, nel pomeriggio di domenica 10 novembre, un cittadino marocchino di 35 anni per diversi reati. In azione, a Covo, i militari dell’Arma di Romano di Lombardia, che sono intervenuti per dare man forte alla polizia locale intenta a bloccare l’immigrato il quale, ubriaco e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, stava litigando in strada con un connazionale. Il tutto in via Garibaldi. Quando i carabinieri sono riusciti a bloccare lo straniero, lo hanno accompagnato nella sua abitazione di via Trieste, dove aveva lasciato i documenti per l’identificazione.

Una volta qui, però, il trentacinquenne si è divincolato e ha spintonato i militari per fuggire. Ne è scaturita una colluttazione, un carabiniere è rimasto leggermente contuso. L’uomo è stato poi identificato: si tratta di Y. A., 35 anni, originario del Marocco e residente a Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, ma di fatto domiciliato in paese, senza impiego lavorativo, pregiudicato e regolare in Italia. É stato arrestato per resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. Lunedì 11 novembre il processo per direttissima.

