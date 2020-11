Dal 7 al 13 novembre +1862 nuovi positivi

Covid, i dati sui casi comune per comune L’Ats ha reso noto il report settimanale sui nuovi contagi da Covid-19 registrati nella settimana appena trascorsa in provincia, divisi per comune.

Sono 1862 i nuovi casi positivi registrati in 7 giorni nella nostra provincia. La curva sale ma in modo stabile, non esponenziale. Il maggior numero di casi in termini assoluti è quello registrato a Bergamo città con 187 casi.

In questa seconda ondata la zona della Bergamasca che è più colpita rimane la Bassa e l’Isola. Treviglio +139 e Fara Gera d’Adda +40.

Per tutti i dati comune per comune rilevati nella nostra provincia nella settimana dal 7 al 13 novembre cilcca l’allegato qui sotto.

