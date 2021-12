Dalla Prefettura le indicazioni per i servizi di controllo del green pass Dalla Prefettura di Bergamo arriva il «Piano per l’effettuazione costante di controlli per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nella provincia di Bergamo», un provvedimento al fine di «garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali» sul territorio.

Nel piano, come concordato nella riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 novembre scorso, in vista dei nuovi obblighi sul green pass, che scatteranno il prossimo 6 dicembre, «sono stati individuati i settori (trasporto pubblico, aree commerciali, fiere, mercati e iniziative natalizie, impianti sciistici) in cui si concentrerà l’attività di controllo delle Forze di Polizia e del personale delle Polizie Locali».



Nel capoluogo e a Treviglio, l’attività di verifica sarà attuata nell’ambito dei piani di controllo coordinato del territorio. «Mirati servizi saranno effettuati al fine di assicurare il rispetto delle ordinanze adottate dai sindaci della provincia, in ordine all’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’aperto nei luoghi e nelle situazioni di maggior richiamo per il pubblico».

© RIPRODUZIONE RISERVATA