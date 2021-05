Dalmine, 13enne investito in bici di fronte alla scuola, trasportato in ospedale Un ragazzino di 13 anni è stato investito a pochi passi dall’entrata della scuola in via Olimpiadi a Dalmine.

È stato trasportato in codice rosso in ospedale da un’ambulanza della Croce Rossa di Urgnano il 13enne che in sella alla bici è stato investito da un’auto proprio di fronte all’entrata della scuola in via Olimpiadi a Dalmine.

Ancora non è chiara la dinamica dell’incidente che è avvenuto verso le 8 di mercoledì 5 maggio. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Dalmine.

