Deposito della spaccio a Martinengo

Trovato oltre 1,5 kg di droga: 2 arresti In manette zio e nipote di origine marocchina. Sequestrati anche 19mila euro in contanti.

Venerdì 12 gennaio a Martinengo blitz antidroga dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio I militari della Stazione di Martinengo, supportati anche dai colleghi del Nucleo Radiomobile di Treviglio e da quelli della stazione di Urgnano, hanno arrestato in flagranza di reato due marocchini di 24 e 61 anni (quest’ultimo già noto alle forze dell’ordine), trovati in possesso di oltre un kg e mezzo di droga.

Sono stati rinvenuti diversi panetti di hashish nascosti in un appartamento di via Trieste a Martinengo per circa un kg e mezzo, ma anche mezzo etto circa di cocaina. Recuperati e sequestrati anche diversi soldi in contanti nascosti in una borsa, per un valore complessivo di circa 19.000 euro. Un vero e proprio deposito della droga. I due magrebini, zio e nipote, erano da tempo monitorati dai Carabinieri.

