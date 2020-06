Disarcionata dal cavallo a Romano

Per soccorrerla arriva l’elicottero Stava percorrendo a cavallo un tratto del Parco del fiume Serio nel territorio di Romano, insieme ad altri tre cavallerizzi, quando è stata disarcionata finendo a terra, riportando la frattura scomposta di una spalla.

Incidente martedì 16 giugno: ferita una donna 59enne di Spirano, poi trasportata in eliambulanza all’ospedale di Treviglio dove è stata ricoverata.

L’episodio si è verificato poco dopo le 15,30 in prossimità della località Graffignane. Appena la donna è caduta, immediati sono stati i soccorsi. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che però non riusciva a raggiungere la cavallerizza per la presenza di un’asta in ferro orizzontale. Il personale è stato così accompagnato sul luogo dell’accaduto da un fuoristrada dei vigili del fuoco di Romano, che per accedere alla zona hanno dovuto tagliare la sbarra metallica. Dopo avere ricevuto le prime cure del caso, la ferita è stata caricata sull’eliambulanza, in direzione dell’ospedale di Treviglio.

