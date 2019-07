Donna di 84 anni trovata morta in casa Il marito in fin di vita: è giallo a Treviglio

La palazzina di via Trieste 12 a Treviglio in cui sono stati trovati i due anziani in condizioni disperate

Donna di 84 anni trovata morta in casa

Una donna di 84 anni è stata trovata morta nella sua abitazione in via Trieste 12 a Treviglio nella tarda mattinata di martedì 9 luglio. Accanto a lei, in fin di vita, il marito di 81 anni. A dare l’allarme un nipote che, recatosi nella casa dei due anziani, si è trovato davanti una scena terribile. Sul posto sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri di Treviglio e della Scientifica: è stata disposta l’autopsia sul corpo della donna mentre l’uomo è stato portato in condizioni disperate all’ospedale di Treviglio.

