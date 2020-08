Elezioni, 13 Comuni al voto a settembre

Domenica l'inserto di 12 pagine con L’Eco L’Eco di Bergamo in edicola domenica 23 agosto dedica un inserto speciale alle elezioni amministrative del 20 settembre in provincia.

Scade sabato 22 agosto il termine per la presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 20 settembre 2020. Si tratta di un appuntamento elettorale minore, per il numero di coloro che saranno chiamati al voto, ma comunque significativo per iniziare a pesare anche qualche equilibrio politico, anche in vista delle Provinciali, che come noto coinvolgono nell’elettorato attivo la sola assemblea degli amministratori. Domenica 23 agosto L’Eco di Bergamo dedica alle elezioni amministrative un inserto di 12 pagine con analisi, liste e nomi dei candidati.

Quest’anno sono 13 i Comuni bergamaschi che andranno al voto, due nell’hinterland (Sorisole, il più popoloso di questa tornata elettorale, e Almè, commissariato dopo che il sindaco della Lega Massimo Bandera era rimasto in minoranza), due in Val Brembana (Valleve e Mezzoldo, il primo viene dall’esperienza del commissario dopo le elezioni a vuoto dell’anno scorso, il secondo è orfano del primo cittadino Raimondo Balicco, morto per Covid la primavera scorsa); uno in Valle Imagna (Fuipiano, il meno popoloso di questa tornata); quattro in Val Seriana (Cene, dove un altro sindaco storico, Giorgio Valoti, è morto durante l’epidemia; Clusone, Gazzaniga e Oneta, quest’ultimo commissariato dopo le elezioni senza candidati dell’anno scorso), uno in Val Cavallina (Borgo di Terzo), uno sul Sebino (Parzanica, commissariato dal settembre 2019 dopo le dimissioni del sindaco 5Stelle Antonio Ferrari), uno in Val di Scalve (Colere, anche questo commissariato per assenza di candidati l’anno scorso) e infine uno nella Bassa orientale, Cividate. A Cividate, dove il sindaco uscente Giovanni Battista Forlani si ricandida con la civica Comunità democratica, si registra il debutto di «Cambiamo!»: per la prima volta sarà presente in provincia di Bergamo alle elezioni amministrative con un suo candidato sindaco, Francesco Gatti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA