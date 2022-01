Emilia a Treviglio, Emma a Bergamo, Anna a Seriate: le prime nate del 2022 Inizia con tre fiocchi rosa il 2022 nella Bergamasca. All’ospedale di Treviglio è nata Emilia, al «Papa Giovanni» Emma, al «Bolognini» la piccola Anna.

Due bimbe nate nella notte e una stamattina, comincia con tre fiocchi rosa il 2022 negli ospedali di bergamaschi. All’ospedale di Treviglio alle 2,14 è nata Emilia Grosu . La piccola, di nazionalità romena, pesa 3,230 kg, è la secondogenita di Aliona e Serghei Grosu. A casa, a Pozzuolo Martesana, la aspetta Alberto, il primogenito di famiglia che compirà 8 anni tra due settimane. La famiglia Grosu è in Italia dal 2010 e i due piccoli sono entrambi nati in Italia. La coppia è giunta al Pronto Soccorso ostetrico di Treviglio alle 23,53 e durante il travaglio (iniziato al domicilio verso le 16) è stata assistita dall’ostetrica Antonietta Converti e dalla ginecologa Maria Elena Brambilla, concittadina della famiglia Grosu. Le parole di mamma Aliona: «Mi hanno detto che Emilia è la prima nata negli Ospedali della provincia di Bergamo, ne sono felice. Un augurio per lei? Che cresca in salute perché questa è l’unica cosa importante: il resto non conta!».

Meno di un’ora dopo, all’ospedale « Papa Giovanni XXIII» di Bergamo alle 3 è nata Emma Mannucci : la bimba pesa 3,054 kg ed è la primogenita di una coppia di Arcene, Cristian Mannucci e Carmen Architravo. «È andato tutto bene, una grande gioia, speriamo che sia di buon augurio per questo nuovo anno», commenta la neo mamma.

Emma Mannucci, la prima nata al «Papa Giovanni» di Bergamo

Al «Bolognini» di Seriate alle 7,18, invece, è nata la piccola Anna Vanotti , che pesa 3,190 kg ed è la prima figlia di papà Efrem e mamma Paola Vitali, di Berbenno. «Una grandissima emozione», le prime parole dei genitori. A Ponte San Pietro, invece, nella notte e nelle prime ore della mattinata non si sono registrati parti.

Anna Vanotti, la prima nata al «Bolognini» di Seriate

