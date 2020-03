Era ricoverato a Milano per coronavirus

È morto l’ex sindaco di Brignano Moro L’ex sindaco di Brignano Gera d’Adda, Valerio Moro, è morto nella giornata di giovedì 5 marzo all’ospedale Niguarda di Milano, dov’era ricoverato da qualche tempo e dove era risultato positivo al coronavirus.

Sindaco dal 2009 al 2014, Moro aveva 66 anni e aveva lavorato come responsabile di una ditta di materiali elettronici con sede sul lago di Garda. Grande il dolore nel paese della Bassa. «È un lutto per tutta la comunità, il ricordo va al ruolo che ha ricoperto e alla persona» ha commentato il sindaco Beatrice Bolandrini. La data dei funerali non è ancora stata fissata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA