Esce di strada e finisce contro un muro

Spirano, 24enne in ospedale L’incidente sabato 30 gennaio poco dopo le 20 a Spirano. Il 24enne è stato estratto dall’abitacolo dai Vigili del Fuoco e sta bene.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine e un’auto della centrale di Bergamo sono intervenuti per soccorrere un giovane di 24 anni coinvolto in un incidente stradale a Spirano in via Michelangelo Merisi poco dopo le 20 di sabato 31 gennaio.

Il giovane ha perso il controllo dell’auto dopo una curva, andando a sbattere contro un muro.



I Vigili del Fuoco sono intervenuti per estrarre il ragazzo dall’abitacolo e poi lo hanno affidato alle cure dei medici del 118 che sono intervenuti con un ambulanza e un’auto medica.



Le sue condizioni non destano preoccupazioni, il 24enne è stato portato in ospedale in codice verde.

