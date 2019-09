Ex sede Mediaworld al gruppo Cisalfa

Trasloco a Curno entro il 2020 In via Lega Lombarda il nuovo quartier generale della catena sportiva. Il sindaco: ottima notizia.

Era già nelle corde di Vincenzo Mancini che, oltre all’approdo in Borsa del gruppo Cisalfa Sport con quartier generale a Osio Sopra, già un paio di anni fa valutava «qualcosa su Bergamo, anche se non da subito».

E oggi il fratello Maurizio Mancini, subentratogli come amministratore delegato del gruppo, leader in Italia nella vendita di articoli sportivi e per il tempo libero, ha concretizzato quel «qualcosa» in più da offrire al territorio orobico con l’acquisizione dell’ex sede Mediaworld di Curno, il palazzo di via Lega Lombarda che dal 2002 al 2018 ha rappresentato la base italiana del colosso tedesco Mediamarkt.

Formalizzata lunedì scorso, 23 settembre, l’acquisizione s’inserisce nella volontà dell’azienda di trovare una location più ricca di servizi anche per i dipendenti e soprattutto più ampia - cinque livelli per una superficie complessiva di 6.500 metri quadri - rispetto all’attuale sede di Osio Sopra, con l’obiettivo di «salutare» il 2020 nel nuovo edificio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA