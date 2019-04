Fara, vasto incendio in centro - Foto/video

Alte fiamme e fumo da due appartamenti Il rogo è scoppiato verso le 15 in due edifici tra via Locatelli e via Treviglio.

I Vigili del fuoco stanno intervenendo a Fara Gera d’Adda per un vasto incendio che si è sviluppato sui tetti di due abitazioni tra via Locatelli e via Treviglio, appena alle spalle della birreria «Playa Esmeralda». Per ora non si hanno notizie di feriti, ma i soccorsi sono sul posto e stanno cercando di domare le fiamme.

La casa in fiamme

I Vigili del fuoco in azione

