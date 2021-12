Festività natalizie: ecco dove trovare cura e assistenza per i bambini in caso di malattia L’Agenzia di tutela della salute indica i pediatri a cui rivolgersi in caso di malattia durante le festività natalizie.

Il Servizio Pediatrico ambulatoriale è un’opportunità prevista dall’Agenzia di Tutela della Salute per i suoi piccoli utenti, a disposizione gratuitamente il sabato pomeriggio. Supporta le famiglie quando i Pediatri non sono in servizio ed è rivolto ai bambini fino ai 14 anni d’età, residenti, domiciliati o in temporaneo soggiorno nel territorio di competenza dei Presidi territoriali. L’accesso al servizio è diretto, senza prenotazione e osserverà la seguente programmazione:

Sabato 25 Dicembre CHIUSURA

Domenica 26 Dicembre APERTURA come da abituali orari, sotto riportati

Sedi di:

Albino dalle 14 alle 18.30 - tel. 035.306.27.22

Almenno San Salvatore dalle 14 alle 18.30 - tel. 035.632.00.21

Bergamo dalle 14 alle 18 - tel. 035.267.65.23

Calusco D’Adda dalle 14 alle 18.30 - tel. 035.438.94.18

Dalmine dalle 14 alle 18 - tel. 035.378.134

Romano di Lombardia dalle 14 alle 18.30 - tel. 0363.919.220

San Giovanni Bianco dalle 14 alle 18.30 - tel. 0345.273.54

Sarnico dalle 14 alle 18.30 - tel. 035.306.24.44

Per evitare situazioni di affollamento, gli ambulatori saranno accessibili solo previo colloquio telefonico chiamando durante l’orario di apertura al pubblico.

Il colloquio telefonico prevederà una valutazione preliminare di triage effettuata dal personale sanitario presente in ambulatorio.

Il Servizio Pediatrico Ambulatoriale è rivolto ai bambini fino ai 14 anni d’età, residenti, domiciliati o in temporaneo soggiorno nel territorio di competenza dei Presidi territoriali.

