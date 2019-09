Finisce con la moto contro il carro-attrezzi

Muore 50enne a Canonica d’Adda L’incidente poco dopo le 17 di venerdì: impatto fatale per un centauro di 50 anni. Strada provinciale 184 bis chiusa al traffico.

Schianto fatale sulla strada provinciale 184 bis a Canonica d’Adda nel pomeriggio di venerdì 27 settembre: un motociclista di 50 anni è morto dopo un incidente con un carro-attrezzi. L’impatto è avvenuto intorno alle 17.15 in via Fara. Da una prima ricostruzione della dinamica pare che l’uomo era in sella alla sua moto e percorreva la strada da Fara a Canonica. Il centauro avrebbe perso il controllo della moto all’altezza della curva nei pressi dell’ex chiesetta di Sant’Anna per cause ancora da accertare ed è scivolato su un fianco finendo addosso al carro-attrezzi che proveniva dalla direzione opposta. La moto è finita sulla pista ciclabile e l’uomo sull’asfalto a diversi metri di distanza.

Sul posto la Croce verde Martesana e i carabinieri di Fara, per i rilievi di rito. L’uomo è sembrato subito gravissimo: è stato rianimato sul posto e gli è stato praticato a lungo il massaggio cardiaco. Poi la constatazione del decesso. La strada è chiusa. A gestire il traffico c’è una squadra di sommozzatori che si trovavano in zona per un’esercitazione.

