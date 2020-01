Fontanella, rissa in un bar nella notte

Spunta un coccio di vetro, due feriti Un diverbio è degenerato in rissa, due giovani uno di 25 e uno di 27 anni sono finiti in ospedale.

Nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 gennaio nel bar Bistrò di via Matteotti a Fontanella due ragazzi sono venuti alle mani a seguito di un diverbio.

Durante la colluttazione è volato anche un coccio di vetro probabilmente un bicchiere.

Un ragazzo di 28 anni residente a Sola si è procurato una brutta ferita alla bocca e ha perso qualche dente, mentre un 25enne di Covo si è ferito a uno zigomo.

I due sono stati portati in ospedale ai Civili di Brescia per essere curati, le loro condizioni non preoccupano. Sul posto anche i carabinieri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA