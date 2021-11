Fugge all’alt dei carabinieri, poi viene fermato. Guidava un’auto rubata: arrestato 38enne L’episodio è avvenuto a Osio Sotto nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre.

I Carabinieri della Compagnia di Treviglio nella nottata tra giovedì 11 e venerdì 12 novembre hanno tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione un 38enne pluripregiudicato disoccupato di Alba, in provincia di Cuneo, ma domiciliato nel territorio di un comune della Bassa, trovato alla guida di un’autovettura rubata un paio di giorni fa.

I militari della Sezione Radiomobile hanno intimato l’alt del 38enne che era a bordo di una Citroen C3 notata in sosta in via Veneto a Osio Sotto. L’uomo ha cercato di scappare con una manovra azzardata tanto che ha rischiato di investire un militare. La fuga comunque non è riuscita ed è stato fermato.

Dall’accertamento sulla banca dati, è emerso che l’auto su cui viaggiava era rubata con denuncia effettuata l’11 novembre negli uffici della Stazione Carabinieri di Tavernola da un’ anziana residente a Predore.

L’auto è stata recuperata e restituita alla proprietaria mentre, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Compagnia di Treviglio.

