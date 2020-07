Fumo dalle finestre dell’asilo della Basella

Urgnano, spavento ma nessun danno I Vigili del Fuoco sono intervenuti su segnalazione di alcuni clienti del bar della piazza. La causa il cortocircuito di un’aspirapolvere. Nessun danno solo molto spavento.

Piccolo incendio nella mattinata di mercoledì 29 luglio nei locali del piano superiore all’asilo parrocchiale (che in questo periodo non è utilizzato), gestito dalle suore passioniste, della Basella di Urgnano che si affaccia sul piazzale del Santuario.

L’allarme è scattato verso le 8 quando i clienti del bar della piazza hanno visto uscire del fumo da una finestra dei locali dove alloggiano le suore e hanno subito avvisato i soccorsi.

Arrivata sul posto una squadra di Vigili del Fuoco di Dalmine ha spento le fiamme che erano state originate dal cortocircuito di un'aspirapolvere in ricarica. Nessun danno particolare alla struttura, solo tanto spavento.

Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza per portare assistenza a una suora di 47 anni che si sentita male, nulla di grave comunque, è stata trasportata in codice verde in ospedale per un controllo.

