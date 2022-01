Fuori strada nella notte a Martinengo, finiscono contro un idrante, illesi - Foto L’incidente alle 2 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio.

I Vigili del fuoco Volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti per un incidente stradale a Martinengo in via Trieste intorno alle 2 della notte tra venerdì 14 e sabato 15 gennaio. Un automobilista ha perso il controllo della sua auto finendo contro un idrante sul ciglio della strada, danneggiandolo.

Un uomo 34 anni e una donna di 30 anno a bordo dell’auto ne sono usciti illesi.I Vigili del fuoco hanno chiuso la tubazione a monte dell’idrante divelto per interrompere la fuoriuscita d’acqua. Sul posto anche i Carabinieri di Martinengo e il 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA