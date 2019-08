Ghisalba, ladro maldestro al colorificio

Bottino da un euro e si taglia con il vetro Raid tra domenica 25 e lunedì 26 agosto,il malvivente ha rotto una finestra e preso il registratore di cassa che era quasi vuoto

Furto all’interno del colorificio Ges Colors di via Al Ponte, a Ghisalba. Un magro bottino, un solo euro, quello recuperato da un ladro solitario che, nella notte tra domenica e lunedì, ha preso di mira il negozio specializzato nella vendita all’ingrosso e al dettaglio di pitture e vernici lungo la Francesca.

Secondo una prima ricostruzione, il ladruncolo avrebbe agito verso l’una di notte. Ha rotto il vetro di una delle finestre laterali che si affacciano su una piccola rampa, al piano terra dell’edificio. Nel mirino c’era il registratore di cassa che, una volta sottratto, avrebbe svuotato in un secondo momento lontano da occhi indiscreti. Il tempo a disposizione, d’altronde, era poco e andava gestito al meglio. Una volta recuperato il registratore, ha quindi lasciato il locale. Ciò che il ladro non aveva calcolato è che il colorificio era chiuso già da qualche giorno per ferie. Le probabilità di trovare all’interno della cassa anche solo qualche banconota erano, quindi, ridotte quasi a zero. Ad accorgersi di quanto accaduto è stato proprio il titolare lunedì mattina, al momento dell’apertura del negozio al rientro dalle ferie, poi il post su Facebook per raccontare l’accaduto. Un ladro, decisamente maldestro, che si sarebbe anche tagliato nell’infrangere il vetro per introdursi nel locale.



