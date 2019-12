Ghisalba, rapina con pistola giocattolo

Indagine lampo, arrestato 34enne L’uomo era entrato in azione nella mattinata di lunedì 23 dicembre, nel pomeriggio è stato arrestato dai carabinieri.

È stato arrestato in flagranza di reato per rapina il 34enne, residente a Breno, localizzato dai carabinieri della Stazione di Romano di Lombardia, dopo una rapida «battuta di ricerca» terminata a Cologno al Serio.

L’uomo nella mattinata di lunedì 23 dicembre aveva fatto irruzione all’interno di un esercizio commerciale di Ghisalba impugnando una pistola e puntandola verso la commessa. Dopo averla strattonata si era impossessato di poche decine di euro presenti in cassa e poi si era dileguato in direzione di Cologno al Serio.

La pattuglia dei Carabinieri di Romano di Lombardia giunta sul posto per le indagini si è messa subito alla ricerca del malvivente in una zona di Cologno frequentata da tossicodipendenti.

L’uomo alla vista dei militari era insieme alla compagna e ha tentato di fuggire sulle rive del fiume Serio. Raggiunto dai carabinieri è stato arrestato dopo una breve colluttazione. La perquisizione a bordo dell’autovettura in uso alla coppia ha consentito di rinvenire due pistole giocattolo, tipo revolver, entrambe prive di tappo rosso. In attesa della relativa udienza di convalida, su disposizione del PM di turno, il 34enne veniva portato in carcere. La compagna, 42enne, invece, veniva denunciata per il medesimo reato.

Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Treviglio continuano per verificare se il 34enne sia l’autore di analoghi fatti reato, verificati nelle scorse settimane, il cui il bottino è stato sempre di poche decine di euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA