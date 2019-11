L’incidente in via Vaccarrezza a Osio Sopra, nei pressi della discoteca «Bolgia»

Giovane travolto all’uscita dal «Bolgia»

L’incidente fuori dalla discoteca Il ragazzo è stato trasportato all’ospedale Papa Giovanni: l’incidente intorno alle 2 di notte di venerdì 1 novembre a Osio Sopra.

Un giovane è stato investito nella notte tra giovedì 31 ottobre e venerdì 1 novembre all’uscita dalla discoteca «Bolgia» a Osio Sopra. Il ragazzo stava attraversando via Vaccarezza quando è stato travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte e sul posto è intervenuta subito l’auto medica da Bergamo e l’ambulanza che ha poi trasportato il giovane all’ospedale Papa Giovanni XXIII in codice giallo, quindi in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Sul posto anche la Polizia stradale e una pattuglia di Sorveglianza italiana per i rilievi. Seguono aggiornamenti.

