Grande dolore per Matteo Milani

Brignano in lutto per il 19enne A Brignano la notizia della scomparsa di Matteo Milani, residente in paese, ha gettato l’intera comunità nello sconforto. Tutti si sono stretti attorno ai genitori del giovane 19enne e al fratello minore, di 14 anni.

Matteo, così come la sua famiglia, era molto conosciuto in paese. Oltre alla passione per le moto praticava da anni la pallavolo: militava in seconda divisione con la Pallavolo Treviglio.

Terribile l’incidente e la fatalità. Matteo stava tornando con gli amici da una gita al lago d’Iseo. Un amico, suo malgrado, ha ripreso la terribile scena con una telecamerina applicata sul casco. Ora il filmato è a disposizione dei carabinieri. Lo schianto domenica pomeriggio, sulla 91bis, a Gorlago.Verso le 17,20 Matteo, in sella alla sua Ktm, si è imbattuto in un altro incidente: una moto si era scontrata con un suv Kia e entrambi i veicoli erano fermi in strada. Nulla di grave, i conducenti di moto e auto erano fermi a lato della carreggiata. A quanto sembra, non era ancora stato posizionato il triangolo per segnalare la presenza di veicoli in avaria sulla strada.È stato un attimo: Matteo si è voltato a vedere la motocicletta coinvolta nell’incidente, finita sul lato opposto della carreggiata e non si è accorto che la Kia che lo precedeva era ferma. Lo schianto è stato inevitabile. Il ragazzo è finito a terra, incosciente.

Da gennaio a questo mese di luglio, sono 11 i motociclisti che hanno perso la vita, 4 solo nelle ultime due settimane.

