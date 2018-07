Contro l’auto ferma per un altro incidente

Tragedia in moto, perde la vita a 19 anni Gorlago, schianto fatale per Matteo, 19 anni, la passione per le due ruote e la pallavolo. Un amico ha ripreso la scena con una telecamera.

Un’auto ferma in mezzo alla strada, una moto a terra sul lato opposto della carreggiata. Nulla di grave, i coinvolti sono lì, in piedi, a discutere di quanto appena successo. Il motociclista che arriva subito dopo si volta a guardare la moto a terra, non si accorge, probabilmente, che quell’auto davanti a lui è ferma. Ed è un attimo: l’incidente di domenica pomeriggio sulla 91, a Gorlago, ha portato via per sempre alla sua famiglia Matteo Milani, 19 anni, di Brignano, la passione per le due ruote e la pallavolo. Stava tornando con gli amici da una gita al lago d’Iseo. Un amico, suo malgrado, ha ripreso la terribile scena con una telecamerina applicata sul casco. Ora il filmato è a disposizione dei carabinieri

