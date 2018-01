Scontro con l’auto della posta

Una ferita grave a Calcio Elisoccorso in azione dopo uno scontro nella Bassa

Grave incidente a Calcio in località Cascina Sant’Isidoro. Nello scontro tra due auto, verificatosi poco dopo le 13, c’è un ferito. Le sue condizioni sono gravi, al punto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Si tratterebbe di una donna di 30 anni che era al volante di un’auto della Posta che si è scontrata per cause in via d’accertamento con una Mercedes Classe A che proveniva dalla direzione opposta.

