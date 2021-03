Grave incidente a Palosco

L’elicottero soccorre un motociclista Lo schianto in via Palazzolo all'altezza di un incrocio.

Alle 17.10 di mercoledì 3 marzo sono stati allertati i soccorsi per un incidente tra un’auto e una moto che si è verificato in via Palazzolo a Palosco.

Sul posto sono accorse due ambulanze ed è partito anche l’elisoccorso da Bergamo in codice rosso.

La missione è in corso.

Sul posto anche i Carabinieri di Treviglio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA