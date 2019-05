Treviglio, si sente male a scuola

Ragazza di 14 anni grave in ospedale Il fatto poco prima delle 10 di venerdì 10 maggio: la giovane di 14 anni è stata trovata priva di sensi in bagno.

Poco prima delle 10 d venerdì una studentessa della prima superiore del Liceo Classico Simone Weil, nella sede distaccata dell’ex Filandone, ha chiesto di uscire dalla classe per andare in bagno: non vedendola rientrare, la docente e le compagne l’hanno cercata in bagno dove l’hanno trova priva di sensi, a terra. Immediatamente è scattato l’allarme e la ragazza è stata trasferita d’urgenza al Papa Giovanni di Bergamo in condizioni critiche. Il malore in via Botticelli, a Treviglio. La mamma ha raggiunto immediatamente la scuola, la ragazza è stata operata in ospedale e le sue condizioni sono gravi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA