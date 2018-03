Guia, la prima grillina in Parlamento

Campagna elettorale con 120 euro Trevigliese, 33 anni, laureata in ingegneria gestionale, la Termini è l’unica parlamentare eletta del Movimento 5 Stelle.

«Travolta da un vortice di emozioni». Si sente così Guia Termini, 33 anni, trevigliese, primo deputato bergamasco del Movimento 5 Stelle. Laureata in Ingegneria gestionale, lavora alla Hanes Italy di Grassobbio. «Me lo dicevano tutti, essendo capolista, che sulla base dei sondaggi avevo molte possibilità di essere eletta – racconta dopo una notte quasi in bianco perché era rappresentante di lista a Treviglio –. Ma una cosa è aspettarselo, un’altra è vederlo diventare realtà».

La politica l’ha sempre seguita da lontano, poi nel 2015 ha deciso di mettersi in gioco con i 5 Stelle di Treviglio lavorando, tra l’altro, a supporto dell’unico consigliere comunale grillino della cittadina. «Lamentarsi non serve a niente, bisogna darsi da fare. Quando mi hanno chiesto se me la sentivo di candidarmi alla Camera ho deciso di provarci: i giovani possono dare un’accelerata al Paese. È una grande responsabilità, ci metterò tutto il mio impegno». «Non avendo ricevuto finanziamenti da nessuno, mi sento libera di portare avanti quello in cui credo senza che prima o poi qualcuno venga a bussare alla mia porta». Racconta che la campagna elettorale le è costata 120 euro per i manifesti, la benzina per andare in giro e nient’altro. «Sono per la lotta agli sprechi: da ingegnere gestionale voglio applicare le mie competenze alla politica».

Nella sua lista delle priorità ci sono l otta alle disuguaglianze, lavoro e salute. Ora, da neodeputato, per prima cosa che farà? «Dovrò tornare al lavoro e confrontarmi con l’ufficio Risorse umane – risponde concreta –. Poi avrò modo di ringraziare le persone che mi hanno dato fiducia, per ora sono ancora troppo frastornata».

