I parenti lo stavano portando in ospedale Cologno, 62enne muore lungo il tragitto

Cologno, 62enne muore lungo il tragitto Si era sentito male e alcuni parenti lo stavano accompagnando al pronto soccorso ma lungo il tragitto è spirato.

Lo stavano trasportando in ospedale perchè non stava bena, quando durante il tragitto le sue condizioni sono peggiorate repentinamente, tanto che i parenti hanno fermato l’auto e hanno chiamato il 118. I sanitari sono intervenuti con un’ambulanza per cercare di salvare la vita al 62enne di Cologno ma quando sono arrivati sul posto non hanno potuto fare nulla. A.Z. era già morto. L’uomo era di Cologno al Serio.

