Il grazie dei senegalesi ai carabinieri

«Aiuteremo a ripulire le Quattro torri» Zingonia, l’Associazione senegalesi bergamaschi «Assosb 2 onlus» parteciperà sabato 16 novembre all’evento «Voi con noi» per aiutare a far rinascere il complesso condominiale di via Oleandri.

Anche l’Associazione senegalesi bergamaschi «Assosb 2 onlus» parteciperà sabato 16 novembre, a Zingonia, all’evento «Voi con noi» voluto per aiutare a far rinascere il complesso condominiale «Quattro torri», in via Oleandri (ai confini di Verdellino). Lo farà in segno di riconoscenza al Comando provinciale dei carabinieri di Bergamo e alla tenenza di Zingonia che hanno nei giorni scorsi aiutato l’associazione, che ha la sua sede nel quartiere, a trovare un luogo dove tenere la loro tradizionale festa religiosa «Magal Touba» (svoltasi a Dalmine). Un aiuto che i senegalesi bergamaschi hanno particolarmente apprezzato, tanto da dare la loro disponibilità a partecipare alle attività di pulizia e messa in sicurezza che si terranno sabato a «Quattro torri»: grazie alla loro partecipazione si prevede una presenza per tutta la giornata di almeno trecento persone.

