In arrivo la salma del vescovo Scarpellini

Verdellino lo attende, funerali mercoledì Il feretro atteso alle 15,30 di martedì 4 agosto nella parrocchiale. Mercoledì 5 agosto i funerali presieduti dal vescovo Beschi al campo dell’oratorio.

Tornerà a casa martedì 4 agosto, nel pomeriggio, monsignor Eugenio Scarpellini. Le spoglie del vescovo di El Alto, morto lo scorso 15 luglio in Bolivia, sarebbero dovute tornare a Verdellino, suo paese natale, lunedì in tarda serata, ma l’arrivo è slittato per poter completare le procedure doganali a Malpensa. Il feretro, è quindi atteso martedì alla chiesa parrocchiale, intorno alle 15,30.

Monsignor Scarpellini, 66 anni, positivo al coronavirus, è morto in Bolivia dopo un attacco cardiaco mentre era in ospedale per dei controlli. Inizialmente vicario parrocchiale a Boltiere e Nembro, ha poi trascorso 33 anni di vita missionaria nel paese andino: 23 come sacerdote missionario e dieci come vescovo. Un’opera instancabile la sua, esercitata verso i più poveri. Credeva nella forza del dialogo, soprattutto nei momenti più bui, tanto che è stato uno dei protagonisti della pacificazione del paese post elezioni 2019, in una Bolivia preda di violenze e contestazioni dopo la terza elezione di Evo Morales.

Verdellino, dove il vescovo di El Alto tornava ogni anno nel mese di maggio, lo attende con ansia per tributargli l’ultimo saluto. Il funerale, in programma alle 18 di mercoledì 5 agosto, sarà celebrato nel campo sportivo dell’oratorio per permettere la più ampia partecipazione possibile, e sarà presieduto dal vescovo di Bergamo, Francesco Beschi. Monsignor Eugenio Scarpellini riposerà nella tomba di famiglia, nel cimitero di Verdellino.

