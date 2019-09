In auto 35 kg di droga, in casa 3 mila euro

Blitz a Urgnano, arrestato 45enne I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Bergamo, nel corso di un servizio di controllo del territorio nel comune di Urgnano, hanno sequestrato 35 chilogrammi di hashish e arrestato un 45enne incensurato originario del Marocco, residente a Martinengo.

Durante una perlustrazione, i finanzieri hanno notato una macchina parcheggiata in una via centrale del Comune di Urgnano, una Volkswagen Golf mal ridotta, quasi in stato di abbandono. Non riuscendo a reperire il proprietario della vettura, i militari si sono messi subito sulle sue tracce, senza però lasciare incustodita l’autovettura.

Grazie all’incrocio delle informazioni acquisite attraverso l’interrogazione delle banche dati in uso, il proprietario del veicolo abbandonato è stato individuato nel giro di poche ore nei pressi di un centro commerciale di Ghisalba. Al via quindi la perquisizione dell’automezzo e dell’abitazione dell’uomo, a Martinengo. All’interno del baule della Golf sono stati trovati, in un sacco di plastica, 35 chilogrammi di hashish, suddivisi in 350 panetti da 100 grammi l’uno e circa 10 grammi di cocaina, mentre nell’abitazione sono stati rinvenuti, all’interno di una cassaforte nascosta dietro alcune piastrelle che rivestivano una parete, oltre 3.000 euro in contanti.

Sui panetti di hashish è stata trovata impressa la sigla «Porsche», che sta ad indicare il fornitore e la provenienza dello stupefacente. Si tratta di una partita di droga di alta qualità, che sul mercato dello spaccio avrebbe potuto fruttare oltre 80 mila euro. L’uomo è stato tratto in arresto con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti e trasferito in carcere.

