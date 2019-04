In bici da Urgnano a Basella, pista pronta

Tutto fermo per gli ultimi 80 metri quadri Un percorso di oltre tre chilometri, atteso da decenni, e bloccato da un terreno da acquisire. Vincolati in bilancio 990 mila euro.

I soldi per realizzarla (990 mila euro) sono già disponibili e vincolati in bilancio, finanziati dall’istituto per il credito sportivo a cui il Comune di Urgnano ha sottoposto il progetto, avallato dal Coni. Ma i lavori, che sarebbero dovuti partire entro fine 2018 per terminare quest’anno, sono ancora al palo. Il motivo? Non tutti i terreni fronte-strada su cui l’opera dovrà passare sono stati acquisiti: si tratta solamente di circa 80 metri quadrati, proprietà di alcuni privati con cui l’ente pubblico non è riuscito a trovare l’accordo di acquisizione bonaria, e per i quali è ora in corso l’iter di esproprio. Non sembra trovare pace la pista ciclabile che collegherà Urgnano con Basella: un percorso di oltre tre chilometri, atteso da decenni, che permetterà ai residenti della frazione di raggiungere in sicurezza il capoluogo.

