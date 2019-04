In prova ai servizi sociali, guida ubriaco

40 enne provoca incidente: arrestato In affidamento in prova ai servizi sociali, provoca un incidente stradale con feriti con un tasso alcolemico sei volte superiore il limite di legge.

È stato arrestato su ordine di carcerazione eseguito dai carabinieri della Compagnia di Treviglio il 40enne italiano pregiudicato da tempo già in affidamento in prova ai servizi sociali a causa dei suoi problemi di tossicodipendenza. A causa appunto della sua condizione di dipendenza, l’uomo stava scontando la sua pena per reati vari in una comunità di Pontirolo Nuovo.

Nonostante ciò, il 40enne, violando le relative prescrizioni, ha provocato ubriaco un incidente stradale con feriti. Alla guida della macchina, l’uomo è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di circa 6 volte superiore al limite consentito dalla legge. Informata la Magistratura di Sorveglianza di Brescia, l’italiano ha visto quindi revocare l’affidamento in prova ai servizi sociali e quindi disporre a suo carico la carcerazione. Sono stati i carabinieri della Stazione di Fara Gera d’Adda a dare esecuzione al provvedimento restrittivo della libertà personale a carico del 40enne e così ad accompagnarlo in carcere a Bergamo.

