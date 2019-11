Incendio, fiamme alte 40 metri - Video

A Fornovo distrutte quattro aziende L’incendio divampato da «Vailati fustelle». Tra due settimane avrebbe traslocato a Caravaggio. Andate distrutte anche le altre tre attività confinanti.

Un grande incendio ha devastato nella serata di giovedì 28 novembre, a Fornovo San Giovanni in via San Pietro, un capannone in cui si trovano quattro aziende fra cui il fustellificio «Vailati fustelle», attività storica del paese che, ironia della sorte, tra due settimane avrebbe dovuto trasferirsi a Caravaggio. Proprio fra il materiale in legno di questa azienda si sarebbe sprigionato, intorno alle 20,30, il rogo (le cause sono ancora in fase di accertamento) che in poco tempo si è diffuso in tutto il capannone, arrivando a generare fiamme alte decine di metri visibili da tutti i paesi limitrofi.

Poco dopo la strada di accesso all’edificio produttivo andato a fuoco è stata chiusa dalla Protezione civile su disposizione del sindaco Giancarlo Piana, accorso sul posto insieme ad assessori e consiglieri. Tutti quanti sono stati informati dell’incendio proprio mentre avevano appena concluso il Consiglio comunale.

