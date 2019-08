Scontro tra due auto a Osio Sopra

Coinvolta anche una bimba di tre anni Non sarebbe nulla di grave, ma lo schianto ha creato qualche problema alla circolazione nella zona.

Incidente stradale sulla statale 525 in territorio di Osio Sopra alle 16.30 di martedì 27 agosto. Due auto si sono scontrate e ci sono tre persone coinvolte due donne di 32 e 61 anni e una bimba di soli tre anni.

Le condizioni della piccola non sarebbero gravi, così come quelle delle altre due persone coinvolte, ma in zona si sono create code in entrambe le direzioni per circa un’ora, poi il traffico è tornato alla normalità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA