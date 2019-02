Infortunio sul lavoro a Treviglio

Grave un operaio, elicottero sul posto Un uomo è rimasto ferito sul lavoro a Treviglio all’interno di un’azienda di dolciumi di via Santo Monte.

Dalle prime informazioni sembra che il ferito sia in gravi condizioni: l’operaio è rimasto incastrato e trascinato in un macchinario utilizzato per impastare. Sul posto è stato inviato l’elicoccorso per trasportare l’uomo il più velocemente possibile al’ospedale Niguarda di Milano, un’ambulanza e l’automedica. L’infortunio è avvenuto in un’azienda di via Santo Monte a Treviglio. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.

