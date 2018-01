Intercettano un trasporto di droga

Sequestrati 8 etti tra hashish e cocaina Domenica sera i carabinieri della Compagnia di Treviglio hanno «intercettato» un vettore della droga. In particolare, i militari di Osio Sotto hanno rintracciato un veicolo in apparente stato di abbandono, con il motore tra l’altro ancora acceso, con all’interno circa 8 etti di sostanze stupefacenti tra hashish e cocaina.

Probabilmente era in atto nella Bassa Bergamasca un «trasporto» di droga da parte di qualche «corriere», bloccato in tempo dagli investigatori dell’Arma. A bordo del veicolo, sottoposto a sequestro penale per i necessari approfondimenti d’indagine, è stata anche rinvenuta una falce e dei documenti ritenuti interessanti dai carabinieri. Già in nottata sono scattate alcune perquisizioni per cercare di risalire allo sconosciuto «trasportatore». Il mezzo, un’utilitaria intestata ad un magrebino (presumibilmente un prestanome), sarà comunque sottoposta ad accertamenti tecnici. Dati operativi alla mano, la Pianura continua a dimostrarsi «snodo» del traffico di sostanze stupefacenti.

