Investito nella notte a Palosco

Grave un 30enne trasferito a Bergamo Investimento nella notte a Palosco, sulla via Bergamo. Un uomo di 30 anni è segnalato dal 118 in gravi condizioni.

Un uomo sarebbe stato investito alle 2.30 della notte tra domenica 1° settembre e lunedì 2 : in ospedale in gravi condizioni ci sarebbe un uomo di 30 anni. L’incidente a Palosco sulla via Bergamo. Sul posto un’ambulanza e un’auto medica: il ferito è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ancora da capire la dinamica dell’incidente, il 118 segnala un investimento con l’uomo in condizioni critiche. Sul posto anche i carabinieri.

