(Foto by Cesni)

Il feretro del piccolo Karim (Foto by Cesni)

La commozione di tutta la comunità

Boltiere saluta il piccolo Karim Dolore e commozione nel pomeriggio di giovedì 28 maggio a Boltiere al funerale del piccolo Karim Bamba, il bambino di 10 anni morto soffocato dopo essere rimasto incastrato nel portellone di un cassonetto per la raccolta degli abiti usati, sempre a Boltiere.

Il piccolo si era arrampicato fino all’imbocco del cassonetto probabilmente per prendere qualche abito: la famiglia - mamma, papà e altri 4 bambini, tutt’ora allontanati da casa - vive in una situazione di povertà. È però rimasto bloccato nell’ingranaggio dello sportello. Inutiil tutti i tentativi di salvare la vita al bambino: il piccolo è deceduto all’arrivo in ospedale.

Alle 16.30 i funerali del bambino, all’aperto all’ingresso del cimitero di Boltiere, con rappresentanze del paese che hanno voluto dargli l’ultimo saluto. Presente anche il sindaco e la Polizia locale per verificare e gestire il flusso di persone, al fine di rispettare la normativa messa in atto per il Covid.

