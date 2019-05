La prima torre è già stata abbattuta -Foto

La maxi ruspa corre e ridisegna Zingonia La demolitrice della Vitali ha abbattuto l’Anna 3. Già al lavoro sul palazzo gemello, lo skyline si trasforma. Per fine giugno via tutti e 6 gli edifici. Lunedì c’è Salvini.

Sta iniziando a cambiare lo «skyline» di Zingonia. La macchina demolitrice della Vitali di Cisano ha completamente abbattuto uno dei tre condomini Anna, l’Anna 3. E ora ha «attaccato» l’Anna 2 che si trova di fronte alla clinica Habilita. In pratica la Vitali ci sta mettendo circa cinque giorni a palazzo. Sia i tre Anna che i tre Athena, quindi, saranno rasi al suolo, salvo imprevisti, per la fine di giugno.

avanzamento lavori zingonia

(Foto by Luca Cesni)

Oggi al cantiere verrà predisposta l’area di ritrovo per i rappresentanti delle istituzioni, esponenti politici e giornalisti che lunedì accompagneranno il ministro degli Interni Matteo Salvini (atteso per le 10) durante la sua visita Zingonia. Quando a inizio marzo Salvini aveva partecipato al Collegio di vigilanza sul progetto di riqualificazione del quartiere aveva annunciato che sarebbe stato presente al «primo colpo di ruspa» per la demolizione degli Anna e Athena. Non è stato proprio così dal momento che l’abbattimento vero e proprio è partito la scorsa settimana. Ma potrà comunque vedere i lavori in corso. Ieri si è tenuta in Prefettura l’apposita riunione per definire tutte le necessarie misure di sicurezza.

