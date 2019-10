La scuola di Arcene perde i pezzi

Cade l’intonaco dal soffitto Dopo Caravaggio e Treviglio anche ad Arcene. Nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre una porzione di intonaco è caduta dal soffitto della scuola primaria del paese della Bassa.Fortunatamente in bambini non si trovavano nella zona dove si è verificato il cedimento perchè erano in mensa.

«In particolare una porzione di intonaco e una lama di laterizio costituente il fondo della pignatta si è staccata dal soffitto» spiega il sindaco di Arcene in una nota on line. Quando si è verificata la caduta dei calcinacci i bambini erano in mensa: si tratta degli alunni delle cinque aule sistemate 12 anni fa.

In tutto è caduto mezzo metro quadrato di intonaco. Subito l’ordinanza di messa in sicurezza è stata emessa e l’aula così come tutta l’ala della scuola coinvolta non sono state più fatte utilizzare: i bambini sono stati trasferiti in una altra zona della scuola, in altre aule disponibili, senza la sospensione dell’attività scolastica.

«A breve procederemo con la verifica strutturale dell’area interessata per proseguire con il ripristino della completa agibilità» ha spiegato il primo cittadino.

