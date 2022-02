La stazione ferroviaria di Calcio terra di nessuno, come discarica - Foto

Immondizia di vario genere, lamiere, pannelli di lana di vetro fino anche a elettrodomestici abbandonati . È lo scenario intorno alla stazione ferroviaria di Calcio che si trova nei confini di Cividate e che sembra sempre di più un luogo di nessuno (complice anche l’edificio con la sala d’aspetto completamente chiuso, con porte e finestre sbarrate, e i vicini stabili di servizio completamente diroccati).

La stazione di Calcio è terra di nessuno, una discarica a cielo aperto

Ormai da tempo si sta discutendo dell’installazione di 17 telecamere di videosorveglianza nel parcheggio di interscambio oltre al sottopasso pedonale , che potrebbero alzare il livello di sicurezza del posto (e evitare anche l’abbandono indiscriminato di rifiuti).

Fra Comune e Rfi (Rete ferroviaria italiana) il clima di collaborazione è totale . Tanto che il tutto è stato messo nero su bianco in un apposito protocollo d’intesa. Fino ad ora, però, non si è riusciti a ottenere un risultato concreto e così quella di Calcio continua ad apparire una stazione in disuso (sebbene sia invece attiva).

Stazione di Calcio, terra di nessuno Sentita in merito, Rfi ha ribadito il suo impegno: «Il Consiglio comunale di Cividate – affermano dall’ufficio stampa della società ferroviaria – ha approvato il protocollo d’intesa fra Comune e Rfi in cui è previsto che l’impianto con le telecamere verrà realizzato dall’ente locale. Dal canto suo Rfi si impegna a fornire i materiali necessari per la realizzazione dell’impianto di video-sorveglianza previsto nel parcheggio di interscambio».

L’impianto con 17 telecamere verrà realizzato dal Comune

Tutto confermato dal sindaco di Cividate Gianni Forlani , il quale, però, non può non costatare che, nel frattempo, alcune zone della stazione continuano a essere utilizzate come una discarica: «Fino a quando non procederemo con l’installazione delle telecamere – afferma– la situazione non potrà cambiare». «L’ultimo dirigente di Rfi con ci siamo confrontati – spiega ancora Forlani – ci ha detto di mandargli un aggiornamento del progetto dell’impianto di video-sorveglianza. E poi anche il preventivo dei costi in base ai quali Rfi deciderà se acquistare le telecamere dai suoi fornitori oppure permettere a noi di procedere con l’acquisto, che poi ci rimborserà. L’importante è cercare di arrivare a concludere . È da anni ormai che siamo in ballo».