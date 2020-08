L’addio a Leonardo, morto a 22 anni

«Un ragazzo sensibile e altruista» Celebrati nel paese d’origine, in Sicilia, i funerali del giovane di Boltiere morto per un malore in treno domenica scorsa.

Giovedì 27 agosto la comunità di Santo Stefano di Camastra (Messina) ha dato l’ultimo saluto a Leonardo Fallo, il giovane di 22 anni di origini siciliane che da alcuni anni viveva a Boltiere con i genitori e che domenica scorsa è morto per un malore improvviso. Leonardo si è sentito male in Sicilia, mentre era su un treno della «Cefalù Line», tratta che collega Palermo con Messina, ed era diretto verso il paese d’origine. «Un giovane sensibile, dolce, affabile e altruista - lo ha ricordato il parroco don Calogero Calanni, che nel pomeriggio ha celebrato le esequie nella chiesa di San Nicolò di Bari, dove erano presenti i genitori di Leonardo, le due sorelle maggiori e tanti giovani - che in più occasioni si è reso disponibile ad aiutare gli amici in difficoltà». In chiesa tre amici di Leonardo hanno voluto salutarlo e ricordarlo con un messaggio. La salma è stata tumulata nel cimitero de paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA